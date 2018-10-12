Vodafone расширяет действие услуг "Роуминг, как дома" и "Роуминг уикенд"

12 октября 2018, 13:45

Vodafone Украина расширил возможности услуги «Роуминг, как дома», увеличив список стран, где она действует, добавив мегабайты и безлимитные месенджеры.

Услуга становится доступной во всех тарифах Vodafone предоплата. Для удобства пользователей предлагается единый унифицированный пакет услуг «Роуминг, как дома».

Таким образом, при единой стоимости 150 грн на 7 дней, услуга «Роуминг, как дома» теперь действует в 49 странах мира (ранее их было 16). Например, добавлены такие популярные среди украинцев страны, как Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Египет, Словакия, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, Китай и другие.

Пользователи услуги получают 200 МБ Мобильного Интернета, а после их исчерпания – безлимитный меседжинг в Viber, WhatsApp и Skype в рамках базового тарифа по 40 гривен за каждые 100 МБ остального трафика (в рамках 20 пакетов в сутки). Количество минут для звонков – 100, из них исходящие на номера Vodafone Украина – 70 минут, звонки на номера других мобильных операторов Украины и по стране пребывания (новые направления), а также все входящие – 30 минут.

Популярная услуга «Роуминг, как дома» была запущена в 2015 году. За это время абонентам были предложены самые разнообразные услуги для того, чтобы каждый мог подобрать для себя оптимальный пакет – это «Роуминг уикенд», «Украина онлайн», «ПолГига в дорогу», «Польша, как дома». Впервые в Украине запущен безлимитный меседжинг в роуминге для общения по Viber, WhatsApp, Skype.

Для абонентов, предпочитающих провести выходные за границей, также есть приятная новость: перечень стран услуги «Роуминг уикенд» был увеличен до 56 (ранее услуга действовала в 31 стране). Подключив услугу на 3 дня, есть возможность пользоваться доступным роумингом с пакетами минут, МБ и SMS. А по исчерпанию 100 пакетных МБ, предлагается безлимитный меседжинг в Viber, WhatsApp и Skype по аналогии с услугой «Роуминг, как дома».

Для абонентов, которые активно пользуются Мобильным Интернетом в роуминге, предлагается новая услуга «ПолГига в дорогу». Ее пользователь получает 500 МБ Мобильного Интернета, которыми можно воспользоваться в 57 странах мира. Стоимость услуги на 7 дней составляет 150 грн.







