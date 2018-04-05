Vodafone Украина внедрила новые тарифы для роуминга

5 апреля 2018, 9:15

Накануне нового туристического сезона Vodafone Украина предложил своим клиентам новые роуминг-тарифы для свободного общения с близкими, друзьями, коллегами или бизнес-партнерами в зарубежных поездках в более чем 75 странах мира.

Обновленные тарифы предлагают доступный мобильный интернет и безлимитный меседжинг, а также меньшую стоимость разговоров в роуминге.

15 минут разговоров за рубежом стоимостью от 35 грн теперь доступны, в том числе в таких странах, как Австрия, Великобритания, Дания, Египет, Израиль, Италия, Ирландия, Испания, Канада, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Португалия, Россия, США, Таиланд, Турция, Венгрия, Хорватия, Франция, Чехия, Швеция.

Финляндия, Черногория, Эстония, Швейцария и Япония. Указанная стоимость разговоров включает в себя все входящие звонки и исходящие звонки на номера абонентов Vodafone Украина и номера абонентов других операторов Украины, а также исходящие звонки на местные номера страны пребывания.

Для абонентов Vodafone, которые за рубежом предпочитают онлайн общение, 100 МБ мобильного Интернета и безлимитный меседжинг в течение суток в Viber, WhatsApp и Skype, включая текстовые сообщения и изображения, будут стоить всего 40 грн. Стоимость отправки SMS или MMS на все сети – 15 грн за 15 сообщений.

Базовые тарифы Vodafone в роуминге в более чем 75 странах мира действуют при условии регистрации в любой сети.





















