Vodafone дарит день интернета в роуминге

3 июля 2019, 10:45

Vodafone Украина дарит своим клиентам день интернета в роуминге – первые 100МБ и безлимитный обмен в роуминге текстовыми сообщениями и фото в мессенджерах Viber, WhatsApp и Skype.

Предложение будет доступно все лето – по 31 августа включительно.Заказать услугу «День Интернета в роуминге» можно бесплатно. Для этого необходимо набрать *600*6# и нажать кнопку вызова. Сделать это лучше в день, когда вы планируете выехать за границу. Проверять количество использованных мегабайт в рамках услуги можно тоже самостоятельно, с помощью команды *600*11# и кнопка вызова. После использования мегабайт, доступных в рамках услуги, начинают действовать выгодные базовые тарифы – 100 МБ интернета в роуминге и безлимитный меседжинг стоят 40 грн.Выгодные базовые тарифы в роуминге Vodafone предложил в апреле прошлого года. Это способствовало существенному росту пользования – за последний год клиенты Vodafone начали пользоваться интернетом в роуминге в 2,1 раз активнее, а количество роумеров выросло на 18%.В начале июня перечень стран для выгодного роуминга с Vodafone увеличился, к нему добавили 11 новых стран. Среди них направления, которые приобретают популярность в последнее время: Тунис, Индонезия, Филиппины, Чили. Теперь пользоваться выгодным роумингом с базовыми тарифами можно в более чем 85 странах мира при регистрации в любой сети.