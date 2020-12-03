3 декабря 2020, 11:45

Vodafone отменяет лимиты на Интернет и звонки другим украинским операторам

«С Vodafone все свои» - теперь клиентам Vodafone все равно, на сеть какого украинского оператора позвонить – Vodafone дарит своим клиентам к новогодним праздникам безлимитные звонки на номера всех операторов Украины и безлимитный Интернет в приложениях.



Подключиться к акции «С Vodafone все свои» можно с 1 декабря 2020 по 15 января 2021 года – в приложении My Vodafone или с помощью USSD-комбинации *888# и кнопка вызова. Предложение доступно для клиентов предоплаченных тарифов Vodafone SuperNet. Клиенты, которые подключаться к акции «С Vodafone все свои» в этот период, получат неограниченное количество минут для звонков на номера всех операторов Украины и безлимитное пользование услугами PASS: Online, Social и Video к 28.02.2021.



Безлимит доступен без дополнительных платежей. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно быть клиентом тарифов Vodafone SuperNet и оплатить свой обычный пакет услуг на месяц.



Online Pass позволяет безлимитно и без платы за трафик пользоваться приложениями, которые чаще всего нужны для онлайн обучения и дистанционной работы. Это Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.



Social Pass - это неограниченный доступ к самым популярным социальным сетям: Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest, Likee, LinkedIn.



Video Pass - это возможность пользоваться любимыми видео-сервисами без тарификации интернета: YouTube, Netflix, MEGOGO.

