Vodafone сделал безлимитным трафик на приложение "Дія"

30 марта 2020, 10:15

Vodafone продолжает расширять перечень сервисов, трафик на которые, для удобства украинцев, находящихся на карантине, теперь безлимитный.

Теперь, абоненты предоплаты, у которых подключен месяц услуг, и все контрактные абоненты смогут безлимитно пользоваться приложением «Дія».



На сегодня в приложении «Дія» доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Их электронную версию можно предъявлять вместо бумажной. Вскоре «Дія» должна пополнится такими электронными документами: e-паспорт, полис страхования автомобиля, студенческий билет, единый сервис онлайн-регистрации новорожденного ребенка єМалятко.



Как сообщалось ранее, компания предоставляет расширенный бесплатный доступ к развлекательным сервисам - Vodafone Books, Vodafone Market, Vodafone Kids Market и Детский Клуб Vodafone.



Vodafone также бесплатно предоставляет своим клиентам предоплаты на время карантина безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat). Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#. Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.