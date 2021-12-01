Vodafone запустил зимнюю акцию "С Vodafone все свои"

1 декабря 2021, 14:45

Уже вторую зиму подряд клиентам Vodafone все равно, на сеть какого украинского оператора позвонить или сколько сообщений отправлять в месседжерах.

В рамках новогодней акции «С Vodafone все свои» звонки на всех операторов Украины и пользование месседжерами – безлимитны!



Подключиться к акции «С Vodafone все свои» можно до 31 января 2022 года, набрав комбинацию *888# или в приложении My Vodafone. Клиенты, которые подключат акцию в этот период, получат неограниченное количество минут для звонков на номера всех операторов Украины и безлимит на использование мессенджеров, в рамках услуги Online PASS, до 28.02.2021.



Акция доступна без дополнительных платежей. Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно быть клиентом тарифов Vodafone и оплатить свой обычный пакет услуг в месяц.



Подробная информация о перечне тарифов Vodafone, в которых можно воспользоваться акцией, услуга Online PASS и другие условия на www.vodafone.ua/usisvoi



Online Pass позволяет безлимитно и без платы за трафик пользоваться приложениями, которые чаще всего нужны для обучения и дистанционной работы. Это Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.