Vodafone запустил программу рекомендаций для пользователей услуги Pass

14 сентября 2018, 9:15

С сегодняшнего дня пользователи услуги PASS – Online PASS, Insta PASS или Video PASS – могут получить средства на дополнительный счет за рекомендацию услуги.

Порекомендовать услугу можно пяти друзьям и получить 15 грн за каждую принятую рекомендацию. Друг, который воспользовался приглашением, получит 28 дней бесплатного пользования услугой PASS.

Услуги PASS предоставляют безлимитный доступ к сервисам:

Online PASS – к общению в социальных сетях и мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp, Skype, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, SnapChat,

Insta PASS – к пользованию сетью Instagram,

Video PASS – к безлимитному просмотра видео на Youtube.

Принять участие в программе могут клиенты Vodafone, которые на момент начала акции уже пользуются услугами PASS. Всем таким клиентам придет приветственное SMS-сообщение от Vodafone. Для того, чтобы пригласить друга, нужно отправить бесплатное SMS с номером друга на короткий номера 7700. После того, как друг активирует услугу, абонент получит SMS-сообщение с информацией об успешном бесплатном подключении услуги и получит 15 грн на дополнительный счет.