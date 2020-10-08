Vodafone предлагает "Online PASS в подарок" и бесплатный доступ к ресурсам

8 октября 2020, 12:15

Vodafone Украина обновляет услугу Online PASS и запускает акцию «Online PASS в подарок».



В рамках акции «Online PASS в подарок», услуга позволяет безлимитно и без платы за трафик пользоваться веб-ресурсами, которые чаще всего нужны для онлайн обучения и удаленной работы. Это Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.

«Сделать доступными приложения, которые в условиях адаптивного карантина очень важны для тысяч украинцев – это инициатива, с которой к нам обратился Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Мы тщательно проанализировали, какие именно программы и приложения стали востребованы абонентами для онлайн учебы и работы. И предложенные нами уникальные условия – безлимит без платы за трафик – станут весомой помощью в современной реальности школьникам, студентам, офисным сотрудникам, предпринимателям», – комментирует Виктория Рубан, начальник отдела по связям с общественностью Vodafone Украина.Абоненты, которые подключат услугу до 14 января 2021 года включительно, смогут бесплатно пользоваться «Online PASS» в рамках акции «Online PASS в подарок».С 15 января 2021 стоимость услуги составит 50 грн/мес. Для того, чтобы подключить Onlines PASS по акции, нужно набрать: *316*1# и нажать клавишу вызова. Для подключения и использования услуги «Online PASS» у абонента должен быть подключенный пакет услуг на месяц. Детально об условиях акции можно узнать по ссылке: https://www.vodafone.ua/uk/passПосле запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.