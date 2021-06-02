Vodafone увеличил количество сервисов в услуге Video PASS

2 июня 2021, 9:15

Vodafone значительно расширил возможности, которые предоставляет пользователям услуга Video PASS.

С 1 июня 2021 года в услугу Video PASS дополнительно включены музыкальные сервисы Apple Music, YouTube Music, Shazam, SoundCloud, Deezer и Spotify.



Video PASS предоставляет безлимитный трафик на сервисы в рамках этой услуги. При их использовании пакетные гигабайты списываться не будут.



В услугу Video PASS входят такие популярные сервисы без тарификации интернета: Apple Music, YouTube, YouTube Music, Netflix, MEGOGO, SoundCloud, Deezer, Spotify и Shazam.



Чтобы подключить Video PASS, нужно набрать *313*1# или воспользоваться приложением My Vodafone: в меню "Мои услуги" нажать на Video PASS и кнопку "Подключить".