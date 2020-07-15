Spotify – безлимитный для абонентов Киевстар

15 июля 2020, 10:15

Популярное музыкальное приложение Spotify теперь официально доступно в Украине.

И абоненты Киевстар могут слушать музыку в приложении онлайн безлимитно, то есть без списания мегабайтов мобильного интернета.

«Spotify крутой музыкальный сервис, у которого будут много клиентов в Украине. И мы уже позаботились о том, чтобы они могли слушать музыку онлайн сколько угодно. Ведь с мобильным интернетом Киевстар мегабайты у них не будут списываться. Это важная часть нашего сервиса, которая касается и всех других популярных приложений, вроде YouTube или Instagram» – комментирует новость Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Безлим действует для абонентов большинства тарифных планов, в частности в тарифах «Общение без границ», «Развлечения без границ», «Видео без границ». Кроме Spotify без списания мегабайтов можно пользоваться и другими популярными музыкальными сервисами: Apple Music, Google Play Music, YouTube Music и др. А также видео стримингом, онлайн-играми, социальными сетями, мессенджерами и другим.

Среди преимуществ музыкального приложения Spotify:

• более 50 млн песен, которые можно слушать бесплатно;

• персонифицированные рекомендации;

• миллионы плейлистов любого жанра и тематики, которые могут создавать все пользователи приложения;

• возможность пользоваться приложением на различных устройствах: смартфонах, планшетах, компьютерах, Smart-TV и др.

Слушать музыку онлайн в высоком качестве будет удобно со скоростным мобильным интернетом. Сейчас 4G сеть Киевстар доступна в более чем 11 000 населенных пунктах, где проживает свыше 80% населения Украины. Компания обеспечивает самую высокую среднюю скорость мобильного интернета среди других мобильных сетей. Это подтверждают данные за 2018 и 2019 годы от международных компаний Ookla и nPerf, которые анализируют работу мобильных сетей по всему миру.

