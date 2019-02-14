Vodafone вводит услуги Pass в тарифы для контрактных клиентов

14 февраля 2019, 12:15

Теперь контрактным клиентам Vodafone в тарифах Red S/M/L/LIGHT доступны услуги PASS, которые обеспечивают безлимитный доступ к любимым приложениям.

Чтобы не волноваться о лимите в своем тарифном плане, пользователи этих тарифов могут подключить одну или несколько актуальных для себя услуг.

Online PASS предлагает безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям: Viber, Whatsapp, Skype, Telegram, Facebook Messenger, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest и SnapChat. Стоимость услуги составляет 15 грн в месяц. Подключить Online PASS можно с помощью USSD-команды *316*1#.Для безлимитного доступа к Instagram можно подключить услугу Insta PASS. Стоимость услуги составляет 25 грн в месяц. Активировать Insta PASS можно с помощью USSD-команды *310*1#. Безлимитный доступ к YouTube предлагает услуга Video Pass, ее стоимость составляет 30 грн в месяц. Чтобы подключить услугу, можно испльзовать USSD-команду *313*1#.Таким образом, контрактные клиенты получают фиксированную стоимость и безлимитный доступ к любимым приложениям.