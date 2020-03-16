Vodafone обеспечит бесплатным общением на период карантина

Vodafone бесплатно предоставит своим клиентам на время карантина безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat).
«Мы хотим, чтобы ограничения, связанные с карантином, не стали поводом для социальной изоляции. В экстренных условиях как никогда важно оставаться на связи, следить за новостями или просто получить поддержку друзей и близких. Бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям – наш вклад в поддержку социальных связей между людьми», – отмечает Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина.
Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#.
Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.
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