Vodafone начисляет по 100 грн своим клиентам для связи за рубежом

16 марта 2020, 14:15

Vodafone зачисляет по 100 грн на счета своих клиентов, находящихся сейчас за рубежом.



«Накануне закрытия границ, мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты оставались на связи. В данный момент мы начисляем нашим клиентам, которые находятся в роуминге, средства на счета, чтобы дать возможность оставаться на связи до прибытия в Украину - не только с правительственными органами, но и со своими близкими, оставшимися дома, а также вовремя получать актуальную жизненно важную информацию», - говорит директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко.

14 марта по согласованию с Министерством иностранных дел Украины Vodafone проинформировал своих клиентов, находящихся в роуминге, о предстоящем закрытии границы Украины до 3 апреля. В сообщении клиенты также получили рекомендации, как действовать в случае, если вернуться до указанного времени в страну не получается. Так, необходимо обратиться в Посольства или Консульства Украины в стране пребывания (контакты автоматически приходят всем клиентам Vodafone при регистрации в роуминге), а также зарегистрироваться на вебресурсе МИД Украины https://friend.mfa.gov.ua



С 13 марта на время карантина Vodafone предоставил своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass – чтобы поддержать возможность оставаться на связи, не смотря на введенные ограничения.



Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online Pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online Pass можно с помощью USSD команды *316*2#.



Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online Pass уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.