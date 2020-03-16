16 марта 2020, 14:15

Vodafone начисляет по 100 грн своим клиентам для связи за рубежом

Vodafone зачисляет по 100 грн на счета своих клиентов, находящихся сейчас за рубежом.

«Накануне закрытия границ, мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты оставались на связи. В данный момент мы начисляем нашим клиентам, которые находятся в роуминге, средства на счета, чтобы дать возможность оставаться на связи до прибытия в Украину - не только с правительственными органами, но и со своими близкими, оставшимися дома, а также вовремя получать актуальную жизненно важную информацию», - говорит директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко.

14 марта по согласованию с Министерством иностранных дел Украины Vodafone проинформировал своих клиентов, находящихся в роуминге, о предстоящем закрытии границы Украины до 3 апреля. В сообщении клиенты также получили рекомендации, как действовать в случае, если вернуться до указанного времени в страну не получается. Так, необходимо обратиться в Посольства или Консульства Украины в стране пребывания (контакты автоматически приходят всем клиентам Vodafone при регистрации в роуминге), а также зарегистрироваться на вебресурсе МИД Украины https://friend.mfa.gov.ua

С 13 марта на время карантина Vodafone предоставил своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass – чтобы поддержать возможность оставаться на связи, не смотря на введенные ограничения.

Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online Pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online Pass можно с помощью USSD команды *316*2#.

Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online Pass уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.


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