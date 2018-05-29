Vodafone снижает стоимость интернета в роуминге для контрактных клиентов

29 мая 2018, 10:45

С 1 июня контрактные клиенты Vodafone будут пользоваться мобильным интернетом в роуминге по более выгодным тарифам. Новые базовые тарифы доступны в более чем 75 странах мира.

Стоимость пользования Мобильным Интернетом теперь составит 40 грн за каждые 100 МБ.

Пакет услуг включает безлимитный обмен сообщениями в Viber, WhatsApp и Skype. Безлимитный меседжинг предоставляет возможность неограниченно отправлять сообщения – текст и картинки – в роуминге. Ежедневная оплата 40 грн. снимается при первом пользовании в сутки любым из мессенджеров: Viber, WhatsApp, Skype и/или Интернетом.

Остальные условия базовых тарифов в роуминге остаются прежними. Клиентам Vodafone доступны звонки от 2 грн за минуту в 16 странах Европы, где работает Vodafone. Базовые тарифы активируются автоматически. Накануне поездки за рубеж контрактным абонентам стоит проверить, активирована ли услуга роуминга, это можно сделать с помощью USSD команды *110*51# и кнопка вызова.

В апреле этого года Vodafone представил обновленные роуминговые тарифы для клиентов предоплаты – базовые тарифы в роуминге в более чем 75 странах мира действуют при условии регистрации в любой сети. Тарифы предлагают доступный мобильный интернет и безлимитный меседжинг, а также меньшую стоимость разговоров в роуминге.



