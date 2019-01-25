25 января 2019, 12:15

Vodafone составил рейтинг зимних путешествий украинцев на основе анализа активности своих клиентов в роуминге в период с 20 декабря по 20 января, наиболее популярный для зимних отпусков.

В новогодние праздники украинцы предпочли путешествовать по Европе. Топ-10 популярных европейских стран для новогодних путешествий этой зимой стали: Польша, Германия, Италия, Венгрия, Чехия, Австрия, Словакия, Франция, Испания и Швейцария.



Больше всего украинцев пользуются услугами роуминга в Польше. На эту страну приходится более 20% всех украинцев в роуминге на протяжении всего года. При этом, в зимние праздники – только 15% украинцев выбирают Польшу для поездок. В Венгрии, наоборот, концентрация украинских туристов в зимние праздники возрастает втрое.



Усилившийся в этом году тренд – выбор теплых стран для встречи Нового года. Украинцы чаще, чем в прошлом году, отдыхали этой зимой на пляжах Египта, Арабских Эмиратов и Турции. А самой далекой из популярных среди украинцев стран стали Соединенные Штаты Америки.



В этом году украинцы пользовались интернетом в роуминге на 323% больше вне зависимости от страны пребывания – в новых роуминг тарифах Vodafone действует единый доступный тариф для передачи данных в более чем 75 странах. Большинство украинских роумеров выбирали для общения популярные мессенджеры – Whatsapp и Viber, а также видеозвонки в Skype.



При этом традиционные звонки также остаются популярными среди украинских путешественников. Клиенты Vodafone в эти зимние «каникулы» использовали в среднем на 218% больше голосового трафика, чем в прошлом году.



В 2018 году Vodafone существенно улучшил базовые тарифы для общения в роуминге. Обновленные тарифы предлагают доступный мобильный интернет и безлимитный меседжинг, а также меньшую стоимость разговоров в роуминге. Базовые тарифы Vodafone в роуминге в более чем 75 странах мира действуют при условии регистрации в любой сети.



