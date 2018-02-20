Этой зимой 800 тысяч абонентов Vodafone получили доступ к 3G

20 февраля 2018, 13:15

Vodafone не прекращает расширение покрытия даже зимой. В наиболее сложный для строительства период, в декабре и январе, оператор развернул покрытие еще в 173 населенных пунктах по всей Украине.

Доступ к скоростному интернету получили еще 800 тысяч украинцев.

В частности, на севере и востоке страны:

Луганская область: Белокуракино, Лиман, Сватово, Старобельск, Новая Астрахань, Чмыровка, Пески, Хворостяновка, Мостки, Смоляниново;

Донецкая область: Беленькое, Шабельковка, Былбасовка, Малотарановка, Дробышево, Пивничное, Новогродовка, Соледар, Александровка, Иванополье, Ямполь, Кураховка, Угледар, Богоявленка, Елизаветовка, Хлебодаровка, Великая Новосёлка, Северск, Горняк, Старомлыновка, Украинск;

Харьковская область: Петровское, Эсхар, Алексеевка, Чемужовка, Оскол, Кочеток, Мурафа, Пятигорское;

Черниговская область: Гремяч, Журавка, Михайло-Коцюбинское;

Сумская область: Старое Село, Стецковка;

Киевская область: Красиловка, Пороскотень;

Житомирская область: Забелочье, Хорошев, Емильчино.

В западных областях страны:

Закарпатская область: Чомонин, Вары, Минай, Бедевля, Великий Раковец, Верхнее Водяное, а также на курортах Красия, Синевирская Поляна и Велятин.

Львовская область: Судовая Вишня, Борки, Ходоров, Гнездычев, Дашава, Плавье, Березина, Меденичи, Комарно, Жвирка, Павлов, Ивано-Франково, Хыров, Красное, Турка, Новый Калинов, Стоянов, Уличное, Пасеки-Зубрицкие, Вербляны, Новый Ярычев, Лапаевка, Волосянка, Рудки, а также на курортах Славское и Захар Беркут;

Волынская область: Ратно, Берестечко, Горники, Благодатное, Марьяновка;

Тернопольская область: Микулинцы, Лозовая, Скала-Подольская, Петриков;

Ивано-Франковская область: Татаров, Ворохта, Космач, Нижнев, Печенежин, Старые Куты, Рогатин, Вестовая;

Хмельницкая область: Старая Синява, Ярмолинцы, Волковинцы, Изяслав, Чемеровцы;

Ровненская область: Немовичи, Здолбица, Мизоч, Степань, Гоща, Вараш.

В центральных областях:

Днепропетровская область:Черкасское, Высшетарасовка, Святовасильевка, Гупаловка, Грушевка, Чаплино, Хорошево, Китайгород, Марьянское, Николаевка, Софиевка, Шолохово, Новоалександровка;

Кировоградская область: Добровеличковка, Верблюжка, Светловодск, Капитановка, Песчаный Брод, Новый Стародуб, Хмелевое, Глодосы;

Винницкая область: Литин, Жабокрич, Дашев, Бар, Станиславчик;

Черкасская область: Ятрановка.

Полтавская область: Чернухи, Хомутец, Радивоновка, Петровка-Роменская, Нехвороща.

На юге Украины:

Одесская область: Нагорное, Шабо, Кирнички, Затишье, Криничное, Новые Трояны, Александровка, Петровка, Малиновка, Липецкое, Першотравневое, Лески, Березино;

Херсонская область: Отрадовка, Великая Александровка, Высокое, Крынки;

Запорожская область: Вознесенка, Григоровка, Запорожье, Степановка Первая, Шевченковское, Новобогдановка, Балки, Степное, Пришиб, Борисовка, Таврийское, Камышеваха, Фёдоровка, Кушугум.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина в 3 квартале 2017 составили 970 млн грн, а с момента начала строительства в 2015 г. они превысили 14 млрд грн и остаются рекордными на украинском рынке. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. Как результат – сегодня более 80% населения страны может пользоваться 3G услугами Vodafone.