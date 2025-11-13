Британия поддержит ремонт украинской энергетики этой зимой

13 ноября 2025, 12:15

Британия объявила о новом раунде поддержки Украины для проведения критически важных ремонтных работ в энергетическом секторе и перераспределении гумпомощи для тех, кто больше всего пострадал от отключений электроэнергии, отопления и воды этой зимой.

Глава МИД Британии Купер сообщила, что Королевство выделяет $17 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.

В то же время Лондон вводит поэтапный запрет на морские услуги для экспорта российского СПГ до 2026 г., согласовывая меры с европейскими партнерами.