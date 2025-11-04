Bloomberg: Британия передала Украине новую партию ракет Storm Shadow

4 ноября 2025, 9:15

Правительство Британии недавно тайно поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить нанесение ударов по целям на территории России в преддверии зимы.

Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на свои источники.«Поставка ракет была осуществлена для того, чтобы Украина была обеспечена запасами перед зимними месяцами, в течение которых, по мнению Британии, Кремль может усилить атаки на украинских граждан», - говорится в статье. При этом конкретное количество поставленных ракет не раскрывается. Издание отмечает, что Британия и ее союзники пытаются показать президенту Путину, что западная поддержка Украины превысит способность российской экономики поддерживать военные усилия.