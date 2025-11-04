ГлавнаяНовости
4 ноября 2025, 9:15

Bloomberg: Британия передала Украине новую партию ракет Storm Shadow

Правительство Британии недавно тайно поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить нанесение ударов по целям на территории России в преддверии зимы.

Об этом пишет  Bloomberg, со ссылкой на свои источники.

«Поставка ракет была осуществлена для того, чтобы Украина была обеспечена запасами перед зимними месяцами, в течение которых, по мнению Британии, Кремль может усилить атаки на украинских граждан», - говорится в статье. При этом конкретное количество поставленных ракет не раскрывается. Издание отмечает, что Британия и ее союзники пытаются показать президенту Путину, что западная поддержка Украины превысит способность российской экономики поддерживать военные усилия.
