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29 декабря 2023, 8:45
ВСУ увеличили дальность полета Storm Shadow
Украинцы как-то смогли увеличить дальность Storm Shadow.
Им передавали ракеты на 250км, но они летают дальше, — генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер.
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