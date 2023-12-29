29 декабря 2023, 8:45

ВСУ увеличили дальность полета Storm Shadow

Украинцы как-то смогли увеличить дальность Storm Shadow.

Им передавали ракеты на 250км, но они летают дальше, — генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер.
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