Великобритания отправит Украине сотни дальнобойных дронов-камикадзе

16 мая 2023, 13:15

Беспилотники-камикадзе имеют дальность более 125 миль — более чем в два раза больше, чем весьма успешные Himars — и дополняют ракеты большой дальности Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине на прошлой неделе .

Источники в обороне признали The Telegraph, что беспилотники были «односторонними», добавив, что их «основная цель — нести боеприпасы». «Они были быстро разработаны и адаптированы при значительно меньших затратах, чем другие и имеют эффект, сравнимый с артиллерийским снарядом».