Великобритания, похоже, готова отправить Украине ракеты большой дальности

9 мая 2023, 8:45

Речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования Storm Shadow с дальностью полета 300 км.

Никаких решений, по информации издания, пока не принято, но Соединенное Королевство может пойти на такой шаг, чтобы в очередной раз стать лидером в предоставлении новой помощи Украине (как было с танками Challenger).

"Это уникальная позиция Соединенного Королевства, (поскольку) Россия нас все равно не очень любит. Мы знаем, что если мы что-то даём, другим становится немного легче. В разных странах определенно существует разная толерантность к риску. Мы часто оказываемся первыми", — цитируют неназванного британского чиновника журналисты.Также в материале приводятся размышления старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, который заявил, что такое оружие позволит Киеву применить тактику, уже используемую Россией, которая запускает "крылатые ракеты (с самолетов) внутри своей территории, чтобы они не попадали под защиту украинской ПВО"."Все, что вам нужно сделать, это дать ему (Киеву) десятизначные координаты. Больше ничего не нужно делать с точки зрения разведки", - объяснил он.