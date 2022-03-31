Глава французской военной разведки уходит в отставку из-за Украины - СМИ

31 марта 2022, 14:45

Глава французского Директората военной разведки генерал Эрик Видо уходит в отставку - в том числе из-за того, что его ведомство не верило в нападение России на Украину.

Об этом сообщает издание l'Opinion со ссылкой на источники в военных кругах.

"Генерала Видо отправляют в отставку из-за того, что он и его подчиненные не смогли обеспечить руководство страны достаточно точной информацией о намерениях росии", - говорится в сообщении.Агентство AFP в свою очередь уточняет, что Видо уходит в отставку всего через семь месяцев после назначения на пост главы разведки не только из-за того, что не предвидел нападение россии на Украину, но и из-за того, что не смог реорганизовать свое ведомство.Газета Le Monde в этой связи напоминает, что об ошибочности прогнозов французской разведки через несколько дней после начала войны в интервью газете говорил начальник французского генштаба генерал Тьери Буркхард."Американцы говорили, что русские собираются напасть, и они оказались правы. Наши службы думали, что завоевание Украины обойдется чудовищной ценой, и у русских есть другие варианты [как свергнуть президента Зеленского]", - сказал тогда начальник французского генштаба.