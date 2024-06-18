18 июня 2024, 12:15

Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow — СМИ

Партия ракет может быть включена в девятый пакет военной помощи Украине. В него также войдет система ПВО SAMP/T, которую анонсировали ранее, пишет газета Il Fatto Quotidiano.

