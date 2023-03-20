ЗСУ в Іспанії проходять навчання на "SAMP/T", - Il Fatto Quotidiano

Військові ЗСУ на початку березня почали вивчати це ЗРК. Навчання проходять у казармах Санта-Барбари в Сабаудії.
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