20 марта 2023, 14:15

ЗСУ в Іспанії проходять навчання на "SAMP/T", - Il Fatto Quotidiano

Військові ЗСУ на початку березня почали вивчати це ЗРК. Навчання проходять у казармах Санта-Барбари в Сабаудії.


Оцените новость:
  • 0 оценок