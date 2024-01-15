15 января 2024, 10:15

Перша віртуальна аніме-школа відкрилась у Японії

Всі заняття проходять заочно у VR. Перший набір анімешників школярів буде у квітні. Після навчання ви отримаєте офіційний атестат.


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