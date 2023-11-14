14 ноября 2023, 12:45

Netflix випустить аніме за "Термінатором"

Сюжет восьмисерійного аніме розгортатиметься у всесвіті класичного «Термінатора», але з новими персонажами. Це буде перший анімований перезапуск серії фільмів із Арнольдом Шварценеггером.


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