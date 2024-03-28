Шварценеггер рассказал, что ему поставили кардиостимулятор

"В прошлый понедельник у меня была операция, чтобы я немного больше стал машиной: мне поставили кардиостимулятор", — отметил актер с отсылкой к своей знаковой роли Терминатора.
76-летний Шварценеггер заявил, что чувствует себя хорошо. Уже через четыре дня после операции актер, по его словам, появился на публике на крупном мероприятии по защите окружающей среды.
В подкасте он признался, что рассказывать о проблемах со здоровьем в Австрии, где он родился, не принято. В то же время, пояснил Шварценеггер, когда четыре года назад он публично рассказал о замене сердечного клапана, то получил множество сообщений от людей с болезнями сердца, и люди благодарили его за то, что своим примером он вдохновил их на борьбу.