Шварценеггер рассказал, что ему поставили кардиостимулятор

28 марта 2024, 10:45

"В прошлый понедельник у меня была операция, чтобы я немного больше стал машиной: мне поставили кардиостимулятор", — отметил актер с отсылкой к своей знаковой роли Терминатора.

76-летний Шварценеггер заявил, что чувствует себя хорошо. Уже через четыре дня после операции актер, по его словам, появился на публике на крупном мероприятии по защите окружающей среды.В подкасте он признался, что рассказывать о проблемах со здоровьем в Австрии, где он родился, не принято. В то же время, пояснил Шварценеггер, когда четыре года назад он публично рассказал о замене сердечного клапана, то получил множество сообщений от людей с болезнями сердца, и люди благодарили его за то, что своим примером он вдохновил их на борьбу.