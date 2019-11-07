Карты ПриватБанка "оделись" в кожу Терминатора

7 ноября 2019, 11:45

Клиенты ПриватБанка смогут “одеть” банковские карты в эксклюзивные обложки, посвященные премьере нового фильма «Терминатор: Фатум».

Комплект тематических скинов “Терминатора” уже доступен в Приват24. Причем, клиенты украинского банка стали единственными в мире, кто получил возможность использовать обложки легендарного блокбастера для своих цифровых платежных карт.Воспользоваться этим функционалом могут держатели любых карт ПриватБанка, добавленных в NFC цифровой кошелек. Для этого нужно убедиться, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе "Меню карточек» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать один из доступных виртуальных дизайнов. Услуга установки дизайна карточки в цифровых кошельках является бесплатной.