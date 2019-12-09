ПриватБанк запускает обложки "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"

9 декабря 2019, 11:15

Специально к премьере фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» ПриватБанк совместно с Mastercard запустил уникальные обложки для платежных карт Mastercard.

Клиенты украинского банка единственными в мире смогут украсить героями легендарной саги карты Mastercard в своих цифровых кошельках.Эксклюзивная коллекция обложек "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" доступна в Приват24 с 4 декабря. Воспользоваться ими могут только держатели карт Mastercard ПриватБанка, добавленных в NFC цифровой кошелек (Apple Pay или Google Pay).Для этого в приложении Privat24 нужно зайти в раздел «Меню карт", кликнуть «Дизайн карты» и выбрать один из желаемых виртуальных дизайнов. Услуга выбора дизайна карты ПриватБанка в цифровых кошельках бесплатна.