ПриватБанк начинает выпуск “цветных” карт

13 сентября 2019, 11:15

ПриватБанк объявил о запуске «цветной» линейки массовых платежных карт Mastercard, которые заменят карты традиционного для банка дизайна и дают клиентам возможность выбирать себе карту из нескольких современных цветовых решений.

Об этом заявил в ходе PrivatBank Innovation Day член правления банка Алексей Шабан.«После запуска диджитал скинов для карт в цифровых кошельках мы получили огромное количество обращений с вопросом, когда наконец можно будет поменять «обложку» физической карты, - отметил Алексей Шабан. - Дизайнам наших массовых карт уже более 7 лет, и при поиске новых идей и решений мы провели несколько фокус групп среди различных категорий клиентов и анализ карт, представленных на рынке. Вместе с Mastercard были разработаны новые концепты дизайнов и сегодня мы прощаемся с нашей легендарной клубничкой».Новая линейка массовых карт Mastercard станет первой в Украине, которая сделана в последних мировых трендах дизайна. При изготовлении новых карт используются технологии и решения, которые ранее применялись только для премиальных карт. Разумеется, все цветные «универсалки» и карты для выплат будут бесконтактными.