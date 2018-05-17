Украинский стартап совместно с ПриватБанком представил платежный браслет

17 мая 2018, 10:45

ПриватБанк и стартап MAWI Solutions представила на международной выставке FinovateSpring 2018 в Сан-Франциско биометрический платежный браслет MAWI Pay с технологией бесконтактной оплаты Mastercard.

Уникальность решения заключается в технологии аутентификации владельца браслета с помощью электрокардиограммы. Только владелец браслета сможет платить устройством в торговых точках: если браслет будет надет на руку другого человека, «умное» устройство распознает это и отключит платежную функцию.«Мы провели множество исследований, чтобы быть уверенными, что ЭКГ – уникальный биометрический идентификатор. Наши алгоритмы научились определять с высокой точностью человека всего по нескольким ударам сердца. На качество распознавания не влияют ни физические нагрузки, ни изменения возраста человека, ни стресс. Мы потратили больше года на то, чтобы технология была устойчива ко всем вышеперечисленным факторам, а точность была сравнима с точностью отпечатка пальцев и других биометрик. Ближайшее время наши инженеры будут валидировать технологию совместно со швейцарскими учеными из института Idiap Martigny, чтобы официально получить статус биометрики», – рассказал СЕО MAWI Solutions Рон Фридман.Технология бесконтактной оплаты Mastercard позволяет быстро, удобно и безопасно совершать ежедневные расчеты с помощью карты, носимого устройства или мобильного телефона. Популярность такого рода платежей неуклонно растет: в Европе за прошлый год количество бесконтактных карт и устройств выросло на 36%, а число бесконтактных транзакций удвоилось. Эксперты прогнозируют, что 62% носимых устройств к 2020 году будут иметь функцию оплаты.«Для ПриватБанка это очень интересный опыт создания платежного решения на стыке медтеха и финансовых технологий, мы получили очень много позитивных отзывов от банкиров из США, которые были на конференции, и готовимся продолжить работу над запуском этого решения для клиентов ПриватБанка. Создание такого прототипа – это общая заслуга банка, Mastercard и «Пластик Карты», – прокомментировал новую технологию креативный директор ПриватБанка Егор Аветисов.«Еще в начале года Mastercard назвал 2018-ый годом носимых устройств, развитие которых главным образом драйвит именно биометрическая аутентификация. По данным наших исследований, уже 37% украинцев готовы платить с помощью носимых устройств и 34% отдают предпочтение биометрическим способам подтверждения платежей. Это одни из самых высоких показателей среди европейцев. Мы были рады дать начало уникальному решению, которое сделает новый шаг в развитии инноваций и безналичных платежей», – отметил Юрий Батхин, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине.