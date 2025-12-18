Иранские хакеры заявили о взломе мобильного телефона экс-премьера Израиля

18 декабря 2025, 12:45

Иранская хакерская группа Handala утверждает? что ей удалось взломать мобильный телефон экс-премьера Израиля Беннета.

«Вы когда-то гордились тем, что являетесь образцом кибербезопасности, демонстрируя миру свой опыт. И все же, как иронично, что ваш iPhone 13 так легко попал в руки Handala. Несмотря на все ваше хвастовство и гордость, ваша цифровая крепость оказалась всего лишь бумажной стеной, ожидающей прорыва», - обратились члены группы к Беннету.В офисе бывшего премьера ответили на сообщения, заявив, что вопрос находится в ведении соответствующих служб безопасности и кибербезопасности, а мобильное устройство в настоящее время не используется.