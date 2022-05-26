Беларусь поставляет оружие в РФ, — премьер-министр Головченко

26 мая 2022, 11:45

В эфире программы «Успеть до полуночи» (телеканале "Беларусь-1") беларусский премьер посетовал на трудности с экспортом продукции из-за западных санкций против ВПК.

Тем не менее, производители «занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями».«Оружие беларусского производства в настоящее время пользуется спросом у российских потребителей», - похвастался головченко.Более того, оно «очень востребовано», и "даже есть совместные программы".Изучая опыт событий в Украине, премьер констатирует, что «сейчас очень ответственный и динамичный период для беларусской обороны».