Мировая премьера букридера ONYX BOOX Nova 2

25 марта 2020, 13:15

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, объявляет о мировой премьере модели ONYX BOOX Nova 2.

Букридер с сенсорным экраном E Ink Carta Plus, имеющим диагональ 7,8 дюйма и сверхвысокое разрешение, получил более мощный процессор, увеличенный объем ОЗУ и емкий аккумулятор. Он оснащен усовершенствованной подсветкой MOON Light 2 без мерцания, и работает теперь под управлением ОС Android 9.0. Модель оснащена емкостным сенсором и дополнительным сенсорным слоем Wacom, позволяющим делать пометки на полях и зарисовки с помощью стилуса, входящего в комплект.



ONYX BOOX Nova 2 имеет сенсорный экран E Ink Carta Plus с диагональю 7,8 дюйма, разрешением 1872 на 1404 точки и плотностью пикселей 300 ppi. Дисплей букридера покрыт защитным стеклом японского производителя ASAHI, препятствующим появлению бликов и царапин. При этом устройство достаточно компактное и легкое для комфортного использования в поездках и путешествиях, а толщина корпуса составляет всего 7,7 мм. Букридер поддерживают функцию SNOW Field, снижающую количество артефактов.



Экран модели ONYX BOOX Nova 2 оснащен емкостным сенсором с поддержкой multi-touch, с помощью которого можно листать страницы и масштабировать документы интуитивно понятными движениями двух пальцев. А под E Ink-панелью располагается дополнительный индукционный сенсорный слой Wacom, позволяющий делать рукописные пометки на полях документа при чтении, а также рисовать в соответствующем приложении с помощью стилуса. Экран распознает 4096 степеней нажатия.



В новой модели реализована функция плавно регулируемой подсветки MOON Light 2. Она не только обеспечивает комфортное чтение в условиях любой освещенности, но и позволяет пользователю по своему вкусу менять оттенок цвета от более холодных до более теплых тонов. Подсветка питается постоянным током без использования ШИМ, в результате чего свет не мерцает, что снижает усталость глаз при чтении.



Обновленная аппаратная платформа включает современный 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти, емкость аккумулятора увеличена до 3150 мАч. 32 ГБ встроенной памяти позволяют носить с собой целую библиотеку, а модули Wi-Fi и Bluetooth дают возможность выходить в Интернет непосредственно с устройства и подключать дополнительные аксессуары.



Программное обеспечение поддерживает большинство книжных форматов файлов и позволяет читать книги на множестве языков. Имеется возможность использовать переводчик во время чтения. Для этого достаточно выделить фрагмент текста пальцем, и перевод появится во всплывающем окне. Кроме того, ОС Android 9.0, на которой базируется модель, дает возможность устанавливать сторонние программы.



Устройство поддерживает работу с «умной» обложкой, автоматически активирующей спящий режим при закрытии крышки чехла. Такую обложку можно приобрести в розничных магазинах отдельно.