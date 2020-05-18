ONYX BOOX Caesar 4 – букридер с лучшим экраном

18 мая 2020, 13:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет четвертую версию букридера ONYX BOOX Caesar 4.

Новинка получила самый современный экран E Ink Carta Plus с функцией подсветки MOON Light 2 без мерцания и с возможностью регулировки цветовой температуры, а также производительный 4-ядерный процессор, аккумулятор емкостью 3000 мАч и улучшенное программное обеспечение. При этом стоимость устройства осталась самой низкой в линейке букридеров ONYX BOOX.



ONYX BOOX Caesar 4 оснащен 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Кроме того, модель получила подсветку MOON Light 2 с возможностью плавной регулировки светового поля. В отличие от стандартных систем, здесь на светодиоды подается постоянное напряжение без использования ШИМ, поэтому свет от такого источника не мерцает и значительно комфортнее для глаз. Помимо этого подсветка позволяет независимо менять яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белые оттенки для чтения днем, так и желтые для чтения перед сном. Экран ONYX BOOX Caesar 4 не имеет сенсорного слоя над поверхностью, что делает фон более светлым и повышает контрастность изображения, а функция SNOW Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке изображения.



Модель предназначена, прежде всего, для тех пользователей, кто большую часть времени планирует использовать ее для чтения книг, и не нуждается в дополнительных функциях. Управление устройством осуществляется боковыми кнопками листания, а также пятипозиционным джойстиком, расположенным под экраном.



Новая версия букридера базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц и возможностью автоматически отключать часть их при бездействии. На борту имеется 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти. Кроме того, есть возможность использовать карты памяти microSD. Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства.



Букридер поддерживает все популярные книжные форматы файлов, позволяет читать на большом количестве языков и использовать словари формата StarDict. Встроенное программное обеспечение дает возможность менять размер и тип шрифта, регулировать поля и межстрочное расстояние, включать буквицу, переносы, настраивать колонтитул и многое другое.



Новая библиотека сортирует книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры позволяют быстро найти нужную книгу по жанру, языку и дате публикации.



Технические характеристики



Дисплей: Экран – диагональ – 6 дюймов, разрешение – 1072 х 1448 точек, плотность пикселей - 300 ppi, 16 градаций серого цвета

Подсветка экрана: MOON Light 2

Дополнительные функции: SNOW Field

Операционная система: Android 4.4 KitKat

Язык программирования: Java

Возможности управления: Боковые кнопки листания, пятипозиционный джойстик

Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерный

ОЗУ: 512 МБ

ПЗУ: 8 196 МБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash

Проводной интерфейс: microUSB 2.0

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBR, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч

Размеры: 170 х 117 х 8,7 мм

Вес: 182 г

Корпус: Материал – пластик, цвет – черный

Комплектация: Устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC