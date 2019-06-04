ONYX BOOX James Cook 2 - первый доступный букридер с подсветкой MOON Light+

4 июня 2019, 12:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет новую модель ONYX BOOX James Cook 2, являющуюся продолжением успевшего стать популярным у покупателей букридера первой серии.

Модель является оптимальным выбором для пользователей, которым в устройстве в первую очередь необходима функция чтения, а не дополнительные сервисы. Данное устройство оснащено экраном E Ink Carta с подсветкой MOON Light+, аккумулятором емкостью 3000 мАч, удобными боковыми кнопками листания, производительным процессором с 512 МБ оперативной памяти.

ONYX BOOX James Cook 2 оснащен 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta и кнопками листания, расположенными по бокам экрана, а также удобным пятипозиционным джойстиком под экраном. По сравнению с предшественником модель получила новейшую подсветку MOON Light+ c регулировкой цветовой температуры, которая позволяет независимо регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном. Букридер поддерживает функцию SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.



Кроме того, устройство теперь работает на новом четырехъядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц, в нем имеются 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 ГБ и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Благодаря новой аппаратной платформе время автономной работы значительно возросло.





Букридер поддерживает все популярные форматы файлов, позволяет читать документы на большом количестве языков, а также имеет предустановленные англо-русский и русско-английский словари, с возможностью добавления словарных баз формата StarDict.



Технические характеристики



Дисплей: E Ink Carta, диагональ - 6 дюймов, разрешение - 600 х 800 точек, 16 градаций серого цвета

Подсветка экрана: MOON Light+

Дополнительные функции: SNOW Field

Операционная система: Android 4.4

Язык программирования: Java

Возможности управления: Пятипозиционный джойстик, боковые кнопки листания

Процессор: 4-ядерный, 1,2 ГГц

ОЗУ: 512 МБ

ПЗУ: 8 ГБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ

Проводной интерфейс: microUSB 2.0

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость - 3000 мАч

Размеры: 170 х 117 х 8,7 мм

Вес: 182 г

Корпус: Материал - пластик с покрытием soft-touch, цвет - черный

Комплектация: Устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC