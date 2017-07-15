ONYX BOOX Prometheus 2 – первый в мире букридер с 9,7” экраном E Ink Carta

15 июля 2017, 15:15

Компания МакЦентр представляет новую версию модели ONYX BOOX Prometheus 2, продолжающую "античную" серию устройств для чтения.

Новинка первой в мире получила 9,7-дюймовый экран E Ink Carta. Вместе с этим в ней реализованы функция SNOW Field, имеющаяся во всех последних букридерах ONYX BOOX, а также поддержка формата файлов FB3. Напомним, первая версия модели ONYX BOOX Prometheus, появившаяся в продаже осенью прошлого года, стала первым устройством для чтения электронных книг с экраном 9,7 дюйма с функцией регулируемой подсветки.



Модель ONYX BOOX Prometheus 2 оснащена 9,7-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta с разрешением 825 на 1200 пикселей с функцией плавно регулируемой подсветки MOON Light. Букридер с подобным экраном является оптимальным решением для тех, кто часто имеет дело с форматами PDF и DjVu, графическими файлами и иллюстрациями, научной, технической и учебной литературой или для комфортного домашнего чтения. На правой стороне передней панели имеются дополнительные элементы управления – две кнопки листания, а также кнопки "Меню" и "Обратно".





В букридере, как во всех последних моделях ONYX BOOX, реализована функция SNOW Field. При активации данной функции не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижено.



ONYX BOOX Prometheus 2 поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. Дополнительно в букридере реализована поддержка формата файлов FB3. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict.



В модели установлен процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 ГБ, а аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства.



Букридер работает на базе ОС Android 4.0.4, оснащен встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, позволяющими выходить в Интернет, устанавливать программы из магазина приложений Google Play и подключать к устройству дополнительные аксессуары.



Корпус устройства выполнен из алюминиево-магниевого сплава, обеспечивающего его защиту при использовании. Помимо этого букридер оснащен датчиком Холла и поставляется с "умной" обложкой, при закрытии переводящей устройство в спящий режим.





Технические характеристики



Дисплей: Экран – сенсорный E Ink Carta, диагональ – 9,7 дюйма, разрешение – 825 х 1200, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета

Тип сенсора: Емкостный

Подсветка экрана: MOON Light

Дополнительные функции: SNOW Field

Чехол-книжка: С функцией перехода в спящий режим (датчик Холла)

Операционная система: Android 4.0.4

Язык программирования: Java

Возможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), кнопки листания, кнопка "Меню", кнопка "Обратно"

Процессор: Freescale i.MX6, 1 ГГц

ОЗУ: 1024 МБ

ПЗУ: 16 ГБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC объемом до 32 ГБ

Проводной интерфейс: microUSB

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, ePub (DRM), ePub (non-DRM), JPG, PNG, GIF, BMP, DjVu, PDF (DRM), PDF (non-DRM)

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч

Размеры: 258,2 х 177,3 х 9,5 мм

Вес: 450 г

Корпус: Материал – алюминиево-магниевый сплав, цвет - черный

Комплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC