ONYX BOOX Chronos – доступный 9,7” букридер для дома и учебы

21 сентября 2017, 14:15

Компания МакЦентр представляет модель ONYX BOOX Chronos, продолжающую «античную» серию устройств для чтения.

Новая модель оснащена 9,7” экраном E Ink Carta с емкостным сенсором и функцией подсветки MOON Light, модулями Wi-Fi и Bluetooth и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Она поддерживает большинство популярных форматов файлов, включая современный формат FB3, и поставляется с «умной» обложкой, при закрытии переводящей устройство в спящий режим.



Модель ONYX BOOX Chronos оснащена 9,7-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta с разрешением 825 на 1200 пикселей с функцией плавно регулируемой подсветки MOON Light. На правой стороне передней панели имеются дополнительные элементы управления – две кнопки листания, а также кнопки «Меню» и «Обратно».



Букридер является оптимальным решением для тех, кто имеет дело с форматами PDF и DjVu, графическими файлами и иллюстрациями, научной, технической и учебной литературой или для комфортного домашнего чтения. В том числе он может служить в качестве электронного учебника для школы или института, заменяя собой множество бумажных книг.



ONYX BOOX Chronos поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, включая современный формат FB3, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. В букридере реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.



В модели установлен процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 Гб, а аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства.



Букридер работает на базе ОС Android 4.2.2, оснащен встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, позволяющими выходить в Интернет, устанавливать программы из магазина приложений Google Play и подключать к устройству дополнительные аксессуары.



Корпус устройства выполнен из алюминиево-магниевого сплава, обеспечивающего его защиту при использовании. Букридер оснащен датчиком Холла и поставляется с «умной» обложкой, при закрытии переводящей устройство в спящий режим.



Технические характеристики



Дисплей: Экран – сенсорный E Ink Carta, диагональ – 9,7 дюйма, разрешение – 825 х 1200, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета

Тип сенсора: Емкостный

Подсветка экрана: MOON Light

Дополнительные функции: SNOW Field

Чехол-книжка: С функцией перехода в спящий режим (датчик Холла)

Операционная система: Android 4.2.2

Язык программирования: Java

Возможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), кнопки листания, кнопка «Меню», кнопка «Обратно»

Процессор: 1 ГГц

ОЗУ: 512 МБ

ПЗУ: 8 ГБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC объемом до 32 ГБ

Проводной интерфейс: microUSB

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч

Размеры: 258,2 х 177,3 х 9,5 мм

Вес: 450 г

Корпус: Материал – алюминиево-магниевый сплав, цвет - черный

Комплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC