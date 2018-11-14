ONYX BOOX Euclid – 9,7” букридер на базе новой аппаратной платформы

14 ноября 2018, 10:45

Компания МакЦентр представляет модель ONYX BOOX Euclid, продолжающую серию устройств для чтения с большими дисплеями.

Новинка оснащена 9,7” экраном E Ink Carta с емкостным сенсором и функцией подсветки MOON Light, модулями Wi-Fi и Bluetooth и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Она получила новый экономичный и при этом производительный 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, увеличенный объем оперативной и flash-памяти и работает на базе ОС Android 6.0.



ONYX BOOX Euclid оснащен 9,7-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta с разрешением 825 на 1200 пикселей с функцией плавно регулируемой подсветки MOON Light. Под экраном на лицевой панели расположена кнопка «Обратно» с возможностью перепрограммирования. Размер экрана оптимально подходит для чтения форматов PDF и DjVu, графических файлов и иллюстраций, научной, технической и учебной литературой или для комфортного домашнего чтения.



Модель поддерживает все популярные форматы файлов, позволяет читать документы на большом количестве языков и использовать словари формата StarDict. А функция SNOW Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке.



Букридер создан на новой аппаратной платформе и управляется ОС Android 6.0. В нем установлен 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ flash-памяти. Устройство оснащено встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, аккумулятором емкостью 3000 мАч, современным портом USB Type-C и поставляется с «умной» обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим.



Технические характеристики



Дисплей: Экран – сенсорный E Ink Carta, диагональ – 9,7 дюйма, разрешение – 825 х 1200, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета

Тип сенсора: Емкостный

Подсветка экрана: MOON Light

Дополнительные функции: SNOW Field

Чехол-книжка: С функцией перехода в спящий режим (датчик Холла)

Операционная система: Android 6.0.1

Язык программирования: Java

Возможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), кнопка «Обратно» (с возможностью перепрограммирования)

Процессор: 1,6 ГГц, 4-ядерный

ОЗУ: 1024 МБ

ПЗУ: 16 ГБ

Проводной интерфейс: USB Type-C

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB3, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, DOC, ePUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч

Размеры: 249 х 177 х 8,2 мм

Вес: 410 г

Корпус: Материал – пластик, цвет - черный

Комплектация: Устройство, обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC