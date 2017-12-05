5 декабря 2017, 12:45

ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 – обновленная версия букридера с защитой от воды

Компания МакЦентр представляет обновленную версию букридера ONYX BOOX Robinson Crusoe 2, продолжающую линейку премиальных устройств для чтения электронных книг.

Устройство, оснащенное самым современным на данный момент сенсорным экраном E Ink Carta Plus с функцией подсветки MOON Light, имеющее отличные технические характеристики и выполненное в компактном металлическом корпусе с защитным стеклом Asahi и защитой от воды по технологии HZO, дополнительно получило модуль Bluetooth и функцию SNOW Field, а по просьбам пользователей было также изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка "Обратно".

Модель ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 оснащена 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с контрастностью 14:1, разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 dpi. Экран имеет функцию плавно регулируемой подсветки MOON Light, а поверх него установлено стекло японского производителя Asahi, защищающее его от бликов и царапин.

По просьбам пользователей в новой версии изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка "Обратно". Сенсорные кнопки листания с возможностью перепрограммирования перенесены с торцов устройства на лицевую панель, а сенсорная клавиша, возвращающая на шаг назад, размещена под экраном.

Отличительной особенностью ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 является использование технологии компании HZO. Технология была впервые представлена в начале 2012 года и с тех пор используется многими известными брендами при производстве своих устройств. Ее суть сводится к тому, что внутренние компоненты устройства покрываются специальным составом, обеспечивающим их защиту от попавшей воды. В случае использования ее при производстве букридеров это дает возможность читать любимые книги на пляже, в ванной, в походе и в любых других условиях, не беспокоясь испортить само устройство.

ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, включая современный формат FB3, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. В букридере реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.

В модели установлен двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 ГБ, а литиево-полимерный аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства.

В отличие от большинства букридеров других производителей, ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 оснащен датчиком Холла и поставляется в комплекте с "умной" обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим.

Новая версия популярной модели работает на базе ОС Android 4.2.2, оснащена встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, позволяющими выходить в Интернет, устанавливать программы из магазина приложений Google Play и подключать к устройству дополнительные аксессуары.


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