ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 – обновленная версия букридера с защитой от воды

5 декабря 2017, 12:45

Компания МакЦентр представляет обновленную версию букридера ONYX BOOX Robinson Crusoe 2, продолжающую линейку премиальных устройств для чтения электронных книг.

Устройство, оснащенное самым современным на данный момент сенсорным экраном E Ink Carta Plus с функцией подсветки MOON Light, имеющее отличные технические характеристики и выполненное в компактном металлическом корпусе с защитным стеклом Asahi и защитой от воды по технологии HZO, дополнительно получило модуль Bluetooth и функцию SNOW Field, а по просьбам пользователей было также изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка "Обратно".



Модель ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 оснащена 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с контрастностью 14:1, разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 dpi. Экран имеет функцию плавно регулируемой подсветки MOON Light, а поверх него установлено стекло японского производителя Asahi, защищающее его от бликов и царапин.



По просьбам пользователей в новой версии изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка "Обратно". Сенсорные кнопки листания с возможностью перепрограммирования перенесены с торцов устройства на лицевую панель, а сенсорная клавиша, возвращающая на шаг назад, размещена под экраном.



Отличительной особенностью ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 является использование технологии компании HZO. Технология была впервые представлена в начале 2012 года и с тех пор используется многими известными брендами при производстве своих устройств. Ее суть сводится к тому, что внутренние компоненты устройства покрываются специальным составом, обеспечивающим их защиту от попавшей воды. В случае использования ее при производстве букридеров это дает возможность читать любимые книги на пляже, в ванной, в походе и в любых других условиях, не беспокоясь испортить само устройство.



ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, включая современный формат FB3, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. В букридере реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.



В модели установлен двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 ГБ, а литиево-полимерный аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства.



В отличие от большинства букридеров других производителей, ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 оснащен датчиком Холла и поставляется в комплекте с "умной" обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим.



Новая версия популярной модели работает на базе ОС Android 4.2.2, оснащена встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, позволяющими выходить в Интернет, устанавливать программы из магазина приложений Google Play и подключать к устройству дополнительные аксессуары.