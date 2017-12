ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 – обновленная версия букридера с защитой от воды

23 ноября 2017, 13:45

Компания МакЦентр представляет обновленную версию букридера ONYX BOOX Robinson Crusoe 2, продолжающую линейку премиальных устройств для чтения электронных книг.

Устройство, оснащенное самым современным на данный момент сенсорным экраном E Ink Carta Plus с функцией подсветки MOON Light, имеющее отличные технические характеристики и выполненное в компактном металлическом корпусе с защитным стеклом Asahi и защитой от воды по технологии HZO, дополнительно получило модуль Bluetooth и функцию SNOW Field, а по просьбам пользователей было также изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка «Обратно».



Модель ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 оснащена 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с контрастностью 14:1, разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 dpi. Экран имеет функцию плавно регулируемой подсветки MOON Light, а поверх него установлено стекло японского производителя Asahi, защищающее его от бликов и царапин.



По просьбам пользователей в новой версии изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка «Обратно». Кнопки листания с возможностью перепрограммирования перенесены с торцов устройства на лицевую панель, а клавиша, возвращающая на шаг назад, размещена под экраном, и все они стали представлены в сенсорном виде.



Отличительной особенностью ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 является использование технологии компании HZO. Технология была впервые представлена в начале 2012 года и с тех пор используется многими известными брендами при производстве своих устройств. Ее суть сводится к тому, что внутренние компоненты устройства покрываются специальным составом, обеспечивающим их защиту от попавшей воды. В случае использования ее при производстве букридеров это дает возможность читать любимые книги на пляже, в ванной, в походе и в любых других условиях, не беспокоясь испортить само устройство.



ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, включая современный формат FB3, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. В букридере реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.



В модели установлен двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 ГБ, а литиево-полимерный аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства.



В отличие от большинства букридеров других производителей, ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 оснащен датчиком Холла и поставляется в комплекте с «умной» обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим.



Новая версия популярной модели работает на базе ОС Android 4.2.2, оснащена встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, позволяющими выходить в Интернет, устанавливать программы из магазина приложений Google Play и подключать к устройству дополнительные аксессуары.



ONYX BOOX Robinson Crusoe 2, выполненный в компактном корпусе черного цвета из алюминиево-магниевого сплава, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 12 490 рублей.



Более подробно ознакомиться с технологией защиты от воды HZO и брендами, использующими при производстве своих устройств эту технологию, можно на сайте производителя www.hzo.com. Дополнительную информацию об устройствах для чтения электронных книг ONYX BOOX можно получить на сайте www.onyx-boox.ru или в блоге onyx-boox.livejournal.com.



Технические характеристики



Дисплей: Экран - сенсорный E Ink Carta Plus, диагональ - 6 дюймов, разрешение - 1072 х 1448, плотность пикселей - 300 dpi, контрастность - 14:1, 16 градаций серого цвета

Тип сенсора: Емкостный

Подсветка экрана: MOON Light

Дополнительные функции: SNOW Field

Защита экрана: Антибликовое защитное стекло Asahi

Чехол-книжка: С функцией перевода устройства в спящий режим (датчик Холла)

Операционная система: Android 4.2

Язык программирования: Java

Возможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), сенсорные боковые кнопки листания (перепрограммируемые), сенсорная кнопка «Обратно»

Процессор: 1 ГГц, 2-ядерный

ОЗУ: 512 МБ

ПЗУ: 8 196 МБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ

Проводной интерфейс: microUSB

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость - 3000 мАч

Размеры: 158,9 x 114 x 8 мм

Вес: 205 г

Корпус: Материал - алюминиево-магниевый сплав, цвет - черный

Защита от воды: Технология компании HZO

Комплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / FCC / EAC