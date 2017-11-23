23 ноября 2017, 13:45

ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 – обновленная версия букридера с защитой от воды

Компания МакЦентр представляет обновленную версию букридера ONYX BOOX Robinson Crusoe 2, продолжающую линейку премиальных устройств для чтения электронных книг.

Устройство, оснащенное самым современным на данный момент сенсорным экраном E Ink Carta Plus с функцией подсветки MOON Light, имеющее отличные технические характеристики и выполненное в компактном металлическом корпусе с защитным стеклом Asahi и защитой от воды по технологии HZO, дополнительно получило модуль Bluetooth и функцию SNOW Field, а по просьбам пользователей было также изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка «Обратно».

Модель ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 оснащена 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с контрастностью 14:1, разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 dpi. Экран имеет функцию плавно регулируемой подсветки MOON Light, а поверх него установлено стекло японского производителя Asahi, защищающее его от бликов и царапин.

По просьбам пользователей в новой версии изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка «Обратно». Кнопки листания с возможностью перепрограммирования перенесены с торцов устройства на лицевую панель, а клавиша, возвращающая на шаг назад, размещена под экраном, и все они стали представлены в сенсорном виде.

Отличительной особенностью ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 является использование технологии компании HZO. Технология была впервые представлена в начале 2012 года и с тех пор используется многими известными брендами при производстве своих устройств. Ее суть сводится к тому, что внутренние компоненты устройства покрываются специальным составом, обеспечивающим их защиту от попавшей воды. В случае использования ее при производстве букридеров это дает возможность читать любимые книги на пляже, в ванной, в походе и в любых других условиях, не беспокоясь испортить само устройство.

ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, включая современный формат FB3, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. В букридере реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.

В модели установлен двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 ГБ, а литиево-полимерный аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства.

В отличие от большинства букридеров других производителей, ONYX BOOX Robinson Crusoe 2 оснащен датчиком Холла и поставляется в комплекте с «умной» обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим.

Новая версия популярной модели работает на базе ОС Android 4.2.2, оснащена встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, позволяющими выходить в Интернет, устанавливать программы из магазина приложений Google Play и подключать к устройству дополнительные аксессуары.

ONYX BOOX Robinson Crusoe 2, выполненный в компактном корпусе черного цвета из алюминиево-магниевого сплава, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 12 490 рублей.

Более подробно ознакомиться с технологией защиты от воды HZO и брендами, использующими при производстве своих устройств эту технологию, можно на сайте производителя www.hzo.com. Дополнительную информацию об устройствах для чтения электронных книг ONYX BOOX можно получить на сайте www.onyx-boox.ru или в блоге onyx-boox.livejournal.com.

Технические характеристики

Дисплей: Экран - сенсорный E Ink Carta Plus, диагональ - 6 дюймов, разрешение - 1072 х 1448, плотность пикселей - 300 dpi, контрастность - 14:1, 16 градаций серого цвета
Тип сенсора: Емкостный
Подсветка экрана: MOON Light
Дополнительные функции: SNOW Field
Защита экрана: Антибликовое защитное стекло Asahi
Чехол-книжка: С функцией перевода устройства в спящий режим (датчик Холла)
Операционная система: Android 4.2
Язык программирования: Java
Возможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), сенсорные боковые кнопки листания (перепрограммируемые), сенсорная кнопка «Обратно»
Процессор: 1 ГГц, 2-ядерный
ОЗУ: 512 МБ
ПЗУ: 8 196 МБ
Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ
Проводной интерфейс: microUSB
Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP
Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость - 3000 мАч
Размеры: 158,9 x 114 x 8 мм
Вес: 205 г
Корпус: Материал - алюминиево-магниевый сплав, цвет - черный
Защита от воды: Технология компании HZO
Комплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Гарантийный срок: 1 год
Соответствие стандартам: CE / FCC / EAC


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