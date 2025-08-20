Trade-in від EcoFlow: придбайте STREAM Ultra вигідно

20 августа 2025, 22:44

Із нагоди Дня Незалежності України EcoFlow запускає спеціальну trade-in програму оновлення обладнання.



З 20 серпня по 30 вересня 2025 року включно в єдиному офлайн Авторизованому роздрібному магазині EcoFlow у Києві ви можете обміняти свою портативну зарядну станцію серій RIVER / RIVER 2 або DELTA / DELTA 2 на знижку до 10 000 грн при покупці системи енергозабезпечення EcoFlow STREAM Ultra або комплекту, що включає цю систему.

Як це працює?



Завітайте із вашою зарядною станцією із серії RIVER / RIVER 2 або DELTA / DELTA 2 до Авторизованого роздрібного магазину EcoFlow за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129.

Оцінка пристрою

Наші спеціалісти перевірять стан обладнання за чек-листом.

Отримайте сертифікат на знижку:



5 000 грн — за обмін із серії RIVER / RIVER 2;



10 000 грн — за обмін із серії DELTA / DELTA 2.



Використайте сертифікат

Знижку можна використати одразу або у будь-який інший час до дати завершення акції — в магазині або при замовленні на сайті: https://ecoflowukraine.com/



Зверніть увагу!



У програмі trade-in можуть взяти участь лише повнолітні власники справних портативних зарядних станцій серій RIVER / RIVER 2 або DELTA / DELTA 2.



Сертифікат зі знижкою не підлягає обміну на готівку та не сумується з іншими діючими акціями.



Сертифікат зі знижкою можна використати лише на придбання системи енергонезабезпечення EcoFlow STREAM Ultra або комплекту, що включає цю систему.