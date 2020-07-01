Panasonic предлагает в обмен ноутбук Toughbook CF-31 по программе trade -in

1 июля 2020, 11:45

Компания Panasonic Россия совместно с официальными дистрибьюторами по защищенным мобильным решениям для бизнеса запустила программу Trade-in для приобретения новых защищенных ноутбуков серии Toughbook CF-31.

Защищенные ноутбуки — это незаменимый инструмент для специалистов и инженеров, которым приходится работать в полевых или сложных климатических условиях, во влажной среде или в местах с высокой концентрацией пыли и песка. Он выдерживает воздействие экстремальных условий без потери функциональности и обеспечивает сохранность данных в отличие от распространенных классов мобильных компьютеров.Panasonic является ведущим производителем защищенных мобильных устройств и лидером данного сегмента. Торговую марку Panasonic Toughbook по достоинству оценили специалисты предприятий добывающего сектора, энергетики, транспортных служб, машиностроения, автомобильной промышленности и других высокотехнологичных отраслей.Panasonic Toughbook CF-31 – это эталон полностью защищенного ноутбука. Он одинаково эффективен в помещении и под открытым небом. Способен работать в температурном диапазоне от -29°C до +60°C. На него можно лить воду и ронять, не беспокоясь ни о чем, ведь он был создан для тех, кто прежде всего ценит бескомпромиссную надежность. Корпус Toughbook CF-31 выполнен из магниевого сплава со специальным покрытием, устойчивым к термическим воздействиям и царапинам, края и углы отделаны прорезиненным материалом, а разъёмы закрыты защитными заглушками. Антибликовый сенсорный экран сохраняет отчетливое изображение даже под прямыми солнечными лучами. Время автономной работы достигает 18 часов при использовании стандартного аккумулятора и до 29 часов при использовании дополнительного.