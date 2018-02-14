Panasonic Toughbook CF-20 mk2 - новое поколение полностью защищенных ноутбуков

14 февраля 2018, 9:15

Корпорация Panasonic представила новое поколение полностью защищенных гибридных ноутбуков для бизнеса Toughbook CF-20 mk2, сочетающих возможности ноутбука и планшета.

Новая версия отличается усиленным протоколом безопасности, что особенно важно для крупных корпораций, государственных учреждений и оборонных структур, работающих с конфиденциальными данными.



Toughbook CF-20 mk2 - полностью защищенный гибридный ноутбук, поддерживающий шесть различных режимов работы. В сложенном состоянии или с отсоединенным экраном он полностью заменяет защищенный планшет. А в обычном виде может использоваться как обычный ноутбук.



Модель Toughbook CF-20, выпущенная в 2015 году, по-прежнему остается единственным 10,1-дюймовым полностью защищенным ноутбуком со съемным планшетом, благодаря чему Panasonic удерживает лидерство на рынке защищенных мобильных устройств 2-в-1.



Усовершенствованная модель CF-20 mk2 характеризуется повышенной производительностью при сниженном энергопотреблении благодаря процессорной технологии 7-го поколения Intel® Core vPro. Ноутбук поставляется с увеличенным 17-часовым сроком работы батареи и со второй стандартной батареей в клавиатуре. Планшет может работать автономно в течение 8,5 часов.



Для усиления безопасности вход в систему осуществляется с помощью новой фронтальной камеры с поддержкой Windows Hello в сочетании с инфракрасными датчиками и светодиодом. Личность пользователя распознается с помощью трехмерного изображения, что позволяет безопасно регистрироваться без пароля. Устройство опционально дополняется съемным жестким диском для защиты важных данных. В устройстве также усовершенствована задняя камера, которая теперь позволяет делать четкие фотографии с улучшенным качеством изображения даже в темноте. В новой версии также можно дополнительно установить считыватель магнитных полос (например, для идентификации карт лояльности, водительских прав и членских карт).



Возможность работы с сенсорным экраном в перчатках, «горячая» замена батареи и наличие профессиональной автомобильной и настольной док-станций делают Panasonic Toughbook CF-20 mk2 идеальным инструментом для мобильного персонала, а зарядное устройство для четырех батарей позволяет сократить время простоя.



CF-20 mk2 может использоваться и как обычный ноутбук, и как планшет. Встроенная ручка позволяет легко переносить и вешать устройство на стену, а профессиональная автомобильная док-станция - полноценно использовать его во время поездки. Широкий спектр портов и настраиваемых опций обеспечивает полную универсальность.



Полностью защищенный гибрид mk2 будет особенно интересен крупным корпорациям, государственным учреждениям, армии, аварийно-спасательным службам, а также таким отраслям как страхование, управление перевозками и автопарком, службам технического обслуживания, ЖКХ, телекоммуникационным компаниям и др.



Созданный для работы вне помещений, в том числе, в условиях яркого солнечного света или сильного дождя, Panasonic Toughbook CF-20 mk2 оснащен 10,1 дюймовым емкостным дисплеем WUXGA (1920x1200 пикселей), поддерживающим технологию multi-touch (до 10-ти одновременных касаний). Высочайшее качество изображения с яркостью до 800 кд/м2 обеспечивается за счет технологии IPS Panel.



В качестве опции к устройству можно заказать перо-дигитайзер (степень защиты IP55) для работников, чья деятельность требует максимальной точности при вводе графических данных (текстовой информации, зарисовок, графиков и т.д.) в сложных погодных условиях.



Toughbook CF-20 mk2 оснащен процессором Intel® Core i5-7Y57 vPro (кэш 4 МБ, 1,2 ГГц до 3,3 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost) без вентилятора, Intel® HD 615 Graphics, оперативная память 8 ГБ, жесткий диск 256 ГБ и операционная система Windows 10 Pro.



Чтобы мобильные работники всегда были на связи, CF-20 mk2 оборудован встроенной 2-мегапиксельной веб-камерой со стереомикрофонами и поддержкой Windows Hello и 8-мегапиксельной задней камерой для работы с документами. Существует также модификация с 4G LTE для подключения к офису и системам управления персоналом и опцией U-Blox GPS 8 для точной навигации.



Новая модель поддерживает полный спектр периферийных устройств для максимальной производительности мобильного персонала в дороге и офисе. Тонкая автомобильная док-станция обеспечивает полную репликацию портов и имеет выход на внешнюю антенну, которая усиливает сигнал связи. Устройство может быть закреплено в док-станции в закрытом и открытом состоянии для обеспечения маршрутизации и обеспечения доступа к GPS. При необходимости планшет можно извлекать из базы, прикрепленной к док-станции.



Panasonic Toughbook CF-20 mk2 разработан в соответствии с высочайшими стандартами защиты мобильных устройств (IP65 и MIL-STD 810G), что делает его идеальным для «полевого» использования. Новое поколение mk2 значительно легче предшественников: его масса в режиме ноутбука не превышает 1,76 кг, съемный планшет весит 950 г, что значительно меньше промышленного стандарта для устройств такого типа – 2 кг.



Встроенная ручка освобождает от необходимости приобретения дополнительных средств переноски, а увеличение размера клавиш на 8% в сравнении с моделями предыдущего поколения значительно облегчает ввод данных.