Система енергозабезпечення EcoFlow STREAM Ultra - анонс презентації

13 августа 2025, 19:34

Ця новинка, що дозволяє побутовим споживачам та власникам бізнесу заощаджувати на платежах за електроенергію та в перспективі зводити їх до нуля.

Упродовж трьох місяців ми тестували роботу системи STREAM Ultra в квартирах, будинку та МАФі і в новому вебінарі «EcoFlow STREAM Ultra. Як українці вже заощаджують до 60% на сплаті за електроенергію» готові поділитися результатами цих кейсів:- скільки вдалося заощадити мешканцям квартири в Києві упродовж двох місяців та Бучі упродовж одного;- як коректно інсталювати однофазну систему STREAM Ultra в приватному будинку з трифазним підключенням;- яка перспектива окупності рішення для малого та середнього бізнесу на прикладі роботи в МАФі.Тож, приєднуйтеся до вебінару:- Коли: 15.08.2025 о 16:00- Де: платформа YouTube-Участь безкоштовна за попередньої реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/1T2seO5VSTicIfkGDioM9RmCo1MpOTXtqbLqIz_p9bXY/viewform?edit_requested=true