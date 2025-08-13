Система енергозабезпечення EcoFlow STREAM Ultra - анонс презентації

Ця новинка, що дозволяє побутовим споживачам та власникам бізнесу заощаджувати на платежах за електроенергію та в перспективі зводити їх до нуля.
Упродовж трьох місяців ми тестували роботу системи STREAM Ultra в квартирах, будинку та МАФі і в новому вебінарі «EcoFlow STREAM Ultra. Як українці вже заощаджують до 60% на сплаті за електроенергію» готові поділитися результатами цих кейсів:
- скільки вдалося заощадити мешканцям квартири в Києві упродовж двох місяців та Бучі упродовж одного;
- як коректно інсталювати однофазну систему STREAM Ultra в приватному будинку з трифазним підключенням;
- яка перспектива окупності рішення для малого та середнього бізнесу на прикладі роботи в МАФі.
Тож, приєднуйтеся до вебінару:
- Коли: 15.08.2025 о 16:00
- Де: платформа YouTube
-Участь безкоштовна за попередньої реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/1T2seO5VSTicIfkGDioM9RmCo1MpOTXtqbLqIz_p9bXY/viewform?edit_requested=true