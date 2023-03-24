Енергетичний тренд року – свідоме споживання

24 марта 2023, 15:15

Використання відновлюваної енергії автомізує роботу бізнесу та домашніх господарств, сприяє підтримці енергетичної системи країни та допомагає споживачам заощаджувати.

EcoFlow Power Kit – готове рішення, яке дозволяє генерувати, зберігати та використовувати зелену електроенергію. Крім того, акумулятори системи заряджається від мережі 220 В, генератора й автомобіля.

Будувати власну енергонезалежну систему можна поступово. Розширюйте ємність та комплектацію Power Kit, додаючи акумулятори, панелі розподілу та керування. Повний перелік комплектів на сайті: https://ecoflowukraine.com/komplekti-power-kit/

Обладнання має офіційну гарантію від виробника та обслуговується в Авторизованому сервісному центрі на території України.