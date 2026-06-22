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22 июня 2026, 8:45

Президент Польщі: Вступ України до ЄС шкодить сільському господарству Польщі"

«У нас занадто гарна земля, занадто чудова Польща та занадто здібні та талановиті польські фермери, щоб віддати польське сільське господарство ідеології чи комусь іншому», — сказав Навроцький.


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