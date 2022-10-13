GPS-трекер Teltonika FMB640

Термінал для комплексних рішень,орієнтованний на виконня декількох задач.
Серед його функцій - дані FMS CAN (J1939), дані CAN про паливо (J1708), оперативні дані тахографа (K-Line), завантаження файлів віддаленого тахографа, підтримка RS232 або RS485 пристроїв сторонніх виробників і Dual-SIM. Термінал підходить для таких застосувань, як міжнародна логістика, рефрижераторні перевезення,⚠ сільське господарство, будівництво та видобуток корисних копалин, аварійні служби і т. ін.
• RS232/RS485 - дані з зовнішніх пристроїв
• Дані Tacho і файли DDD - віддалений доступ до даних Tacho
• FMS/LV-CAN/ALL-CAN - дані CAN від різних транспортних засобів
Подвійна надійність мережі GSM з Dual SIM! Навіть якщо ваша основна SIM-карта не може підключитися, FMB640 залишиться в мережі. Більш того, Dual SIM значно знижує витрати на роумінг при використанні першої SIM-карти для дому, другої для роумінгових мереж передачі даних.
Інтегроване рішення для тахографа дозволяє віддалено завантажувати файл тахографа (у форматі DDD, V1B, C1B або TGD) та отримувати інформацію про тахограф в реальному часі без будь-якого додаткового адаптера.
Функціональність RS232 / RS485 дозволяє підключати сторонні пристрої, такі як: кілька датчиків LLS, персональний навігаційний пристрій GARMIN, зчитувачі RFID або деякі інші пристрої RS232 / RS485.
Почувайте себе в безпеці, коли автомобіль контролюється пристроєм з внутрішньою батареєю. Коли акумулятор 〰автомобіля вимкнено, пристрій все ще залишається в мережі і відправляє дані на сервер.
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