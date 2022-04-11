Rozetka відновить роботу в Чернігові

11 апреля 2022, 9:45

Rozetka оголосила про відновлення діяльність своїх магазинів у декількох містах України, зокрема, це планується у Чернігові.

Вони відкриються у населених пунктах, які звільнили від російських окупантів.Про це у Facebook повідомив співзасновник та керівник найбільшого інрнет-маркетплейса країни Владислав Чечоткін.Магазини Rozetka вже працюють у Харкові та Сумах, у Шостці та Миколаєві. Вся центральна та західна частина України. Розраховуємо у понеділок відкритись у Чернігові! У Житомирі, Запоріжжі. Чекаємо, коли нам дозволять дістатися до Бучі, Гостомеля, Ірпеня, де потрібні продукти, товари першої потреби”, – зокрема, написав він.