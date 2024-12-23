У Чернігові зібрали перший в Україні електробус вартістю 300 тисяч євро

У Чернігові явили світу перший електробус. Назва презентованої новинки – “Мальва-Електро”.
Цей низькопідлоговий міський автобус завдовжки 9,5 метрів можна заряджати від розетки. Він розрахований на перевезення 53 пасажирів (24 сидячих +29 стоячих місць). У салоні є всі необхідні зручності для осіб з інвалідністю.
В основу новинки покладено дизельну модель, переобладнану в електричну шляхом встановлення АКБ. Заявлений запас ходу і потужність електромотора – 200 км і 140 кВт відповідно.
Виробництвом “Мальви-Електро” займається Чернігівський автозавод.
Вартість електробуса становить близько €300 000.